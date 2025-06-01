Индзаги контактировал с двумя клубами Премьер-Лиги

Симоне Индзаги Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги провел переговоры с двумя клубами Премьер-Лиги.

Накануне "Интер" завершил свой сезон, сокрушительно уступив ПСЖ в финале Лиги Чемпионов со счетом 5:0.

Теперь Индзаги должен принять решение насчет своего будущего, и прежде всего его сватают в саудовский "Аль-Хиляль", который манит Симоне двухлетним контрактом стоимостью 50 миллионов фунтов.

Однако talkSPORT, ссылаясь на свой источник в Италии, утверждает, что "Аль-Хиляль" — не единственный заинтересованный в 49-летнем Индзаги клуб.

Некоторое время назад Индзаги также провел переговоры с "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом".

И если нынешний наставник "Ньюкасла" Эдди Хау укрепи свое положение с помощью завоевания Кубка Лиги и путевки в Лигу Чемпионов, то под Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" продолжает раскачиваться кресло, несмотря на победу в Лиге Европы.

Среди почитателей таланта Индзаги также называются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако Симоне отверг интерес обоих в прошлом году.




Метки Индзаги, Интер, Ньюкасл, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 12:00

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  1. sean-dyche18plus 01.06.2025 12:07 # sean-dyche18plus
    в ноттингем топаря.вместо позорного чмыря эшпириту сосанту.

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