Индзаги контактировал с двумя клубами Премьер-Лиги
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги провел переговоры с двумя клубами Премьер-Лиги.
Накануне "Интер" завершил свой сезон, сокрушительно уступив ПСЖ в финале Лиги Чемпионов со счетом 5:0.
Теперь Индзаги должен принять решение насчет своего будущего, и прежде всего его сватают в саудовский "Аль-Хиляль", который манит Симоне двухлетним контрактом стоимостью 50 миллионов фунтов.
Однако talkSPORT, ссылаясь на свой источник в Италии, утверждает, что "Аль-Хиляль" — не единственный заинтересованный в 49-летнем Индзаги клуб.
Некоторое время назад Индзаги также провел переговоры с "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом".
И если нынешний наставник "Ньюкасла" Эдди Хау укрепи свое положение с помощью завоевания Кубка Лиги и путевки в Лигу Чемпионов, то под Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" продолжает раскачиваться кресло, несмотря на победу в Лиге Европы.
Среди почитателей таланта Индзаги также называются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако Симоне отверг интерес обоих в прошлом году.
01.06.2025 12:00
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в ноттингем топаря.вместо позорного чмыря эшпириту сосанту.
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