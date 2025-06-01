Индзаги контактировал с двумя клубами Премьер-Лиги

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги провел переговоры с двумя клубами Премьер-Лиги.

Накануне "Интер" завершил свой сезон, сокрушительно уступив ПСЖ в финале Лиги Чемпионов со счетом 5:0.



Теперь Индзаги должен принять решение насчет своего будущего, и прежде всего его сватают в саудовский "Аль-Хиляль", который манит Симоне двухлетним контрактом стоимостью 50 миллионов фунтов.



Однако talkSPORT, ссылаясь на свой источник в Италии, утверждает, что "Аль-Хиляль" — не единственный заинтересованный в 49-летнем Индзаги клуб.



Некоторое время назад Индзаги также провел переговоры с "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом".



И если нынешний наставник "Ньюкасла" Эдди Хау укрепи свое положение с помощью завоевания Кубка Лиги и путевки в Лигу Чемпионов, то под Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" продолжает раскачиваться кресло, несмотря на победу в Лиге Европы.



Среди почитателей таланта Индзаги также называются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако Симоне отверг интерес обоих в прошлом году.