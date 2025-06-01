Филлипс перенес операцию на ахилле

Полузащитник Калвин Филлипс, который все еще принадлежит "Манчестер Сити", перенес операцию на ахилле и не сыграет в футбол до августа.

Этот сезон Филлипс провел в аренде в "Ипсвиче", не сумев предотвратить возвращение команды Кирана Маккенны в Чемпионшип. Калвин принял участие в 19 матчах Премьер-Лиги, включая 14 появлений в стартовом составе.



Разумеется, вылет из Премьер-Лиги не позволяет Филлипсу надеяться на постоянный трансфер в "Ипсвич", и теперь 29-летний англичанин вынужден искать новый клуб.



Однако эти поиски будут осложнены травмой ахилла. Как сообщает Daily Mail, Филлипс едва перенес операцию и будет проходить реабилитацию на базе "Сити".



Операция означает, что Филлипс почти полностью пропустит предсезонную подготовку, и "Сити" будет еще сложнее вернуть свои 45 миллионов фунтов, которые были потрачены на приглашение Калвина из "Лидса" три года назад.