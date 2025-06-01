Фримпонг предвкушает работу со Слотом

Защитник Джереми Фримпонг объяснил, почему его привлекла возможность поработать с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом.

На этой неделе Фримпонг был приобретен "Ливерпулем" у "Байера" за 29.5 млн. фунтов, пополнив многочисленную голландскую диаспору в мерсисайдском клубе.



К этой диаспоре относится и Слот, который уже в своем первом сезоне привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги, поэтому Фримпонг находится в предвкушении сотрудничества с Арне.



"Я несколько раз разговаривал с тренером. Его слова звучат очень позитивно. Он сказал, что я могу добавить много энергии и моих качеств, мою скорость".



"Когда тренер говорит о тебе в столь позитивном ключе, это особенно придает тебе очень хорошую уверенность насчет того, что он верит в тебя. Мои разговоры с ним были хорошими".



"Я в настоящем восторге от того, что буду работать с ним. Еще когда я приезжал в сборную, некоторые парни из "Фейеноорда" рассказывали мне о нем и говорили вещи вроде: "Он лучший тренер, который у меня когда-либо был".



"Поэтому я всегда слышал хорошие вещи насчет тренера. Теперь он будет моим тренером, и я в восторге от этого", — сообщил Фримпонг официальному веб-сайту "Ливерпуля".