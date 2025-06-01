"Эвертон" хочет вернуть Джона Стоунса

Джон Стоунс "Эвертон" заинтересован в возвращении центрального защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

Вместе с "Сити" Стоунс выиграл шесть титулов Премьер-Лиги и ряд других трофеев после своего перехода из "Эвертона" за 50 миллионов фунтов в 2016 году.

Однако последние два сезона Стоунса терзали травмы, что подтолкнуло "Сити" к перестройке линии обороны, и еще в январе "горожане" приобрели перспективных центральных защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Джуму Ба.

Как сообщает Daily Mirror, "Эвертон" увидел в этом возможность вернуть Стоунса, чей сезон был досрочно завершен травмой задней поверхности бедра против "Реала" в Лиге Чемпионов в феврале.

Именно Дэвид Мойес, который в этом сезоне вернулся в "Эвертон", был главным тренером "ирисок", когда те покупали Стоунса у "Барнсли" за 3 млн. фунтов в 2013 году.

Проблема лишь в том, что для возвращения в "Эвертон" 31-летнему англичанину пришлось бы согласиться на понижение своей зарплаты в 250,000 фунтов в неделю.




Метки Манчестер Сити, Стоунс, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2025 09:00

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