"Эвертон" хочет вернуть Джона Стоунса

"Эвертон" заинтересован в возвращении центрального защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

Вместе с "Сити" Стоунс выиграл шесть титулов Премьер-Лиги и ряд других трофеев после своего перехода из "Эвертона" за 50 миллионов фунтов в 2016 году.



Однако последние два сезона Стоунса терзали травмы, что подтолкнуло "Сити" к перестройке линии обороны, и еще в январе "горожане" приобрели перспективных центральных защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Джуму Ба.



Как сообщает Daily Mirror, "Эвертон" увидел в этом возможность вернуть Стоунса, чей сезон был досрочно завершен травмой задней поверхности бедра против "Реала" в Лиге Чемпионов в феврале.



Именно Дэвид Мойес, который в этом сезоне вернулся в "Эвертон", был главным тренером "ирисок", когда те покупали Стоунса у "Барнсли" за 3 млн. фунтов в 2013 году.



Проблема лишь в том, что для возвращения в "Эвертон" 31-летнему англичанину пришлось бы согласиться на понижение своей зарплаты в 250,000 фунтов в неделю.