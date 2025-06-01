Жоан Гарсия отверг "Арсенал" и "Виллу"

Голкипер испанского "Эспаньола" Жоан Гарсия отверг интерес "Арсенала" и "Астон Виллы".

24-летний Гарсия очень уверенно провел этот сезон и своей игрой за "Эспаньол" привлек внимание своих соотечественников Микеля Артеты и Унаи Эмери, возглавляющих "Арсенал" и "Виллу", соответственно.



Артета хотел пригласить Гарсию для конкуренции с первым номером "Арсенала" Давидом Райей, тогда как Эмери видел в Жоане замену для помышляющего об уходе из "Виллы" Эмилиано Мартинеса.



Однако talkSPORT утверждает, что Гарсия отверг интерес из Премьер-Лиги и решил перейти в "Барселону", где он заменит собирающего чемоданы Марк-Андре Тер Штегена.



"Барселона" выплатит отступные в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) по контракту Гарсии с "Эспаньолом" и подпишет с Жоаном контракт на пять лет.