"Сити" решил предложить новый контракт Родри

"Манчестер Сити" решил предложить новый контракт своему полузащитнику Родри.

Родри отсутствовал с сентября, когда в матче против "Арсенала" он получил травму крестообразных связок колена и был вынужден перенести операцию.



Изначально ожидалось, что Родри пропустит остаток сезона, однако обладатель "Золотого мяча" вернулся против "Борнмута" в предпоследнем туре Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mirror, медицинский персонал "Сити" был потрясен тем, насколько быстро восстановился Родри после хирургического вмешательства. На "Этихад" не сомневаются, что 28-летний испанец вернется на уровень, который он демонстрировал до травмы.



Теперь "Сити" хочет заключить новый контракт с Родри, от действующего соглашения которого с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю остается еще два года.



Новая сделка позволила бы Родри связать свое будущее с "Сити" минимум до 2029 года и увеличить свою зарплату до 300,000 фунтов в неделю — больше на "Этихад" получает только нападающий Эрлинг Холанд.