"Арсенал" провел "секретную встречу" насчет покупки Шешко

Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта провел "секретную встречу" насчет приобретения нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Шешко считается одной из двух основных целей "Арсенала" по усилению позиции нападающего этим летом, наряду с Виктором Дьекерешем из "Спортинга".



По информации Sky Sport Germany, на днях Берта провел встречу в условиях секретности со своим визави из "РБ Лейпциг" Марселем Шефером в Лондоне, обсудив трансфер Шешко.



Благодаря своей игре и количеству забитых голов в этом сезоне Шешко установил отступные по своему контракту на отметке в 82 миллиона евро (69 млн. фунтов), и Берта с Шефером обсуждали структуру и условия платежей по возможной сделке.



Несмотря на столь продвинутые переговоры по 22-летнему словенцу, который в этом сезоне забил 21 гол и отдал шесть результативных передач за "РБ Лейпциг" во всех соревнованиях, "Арсенал" продолжает рассматривать и другие варианты, включая упомянутого Дьекереша.



Преимущество Шешко над Дьекерешем, которому на следующей неделе исполняется 27, выражается не только в возрасте, но и в скорости — в этом сезоне Бундеслиги Беньямину удалось разогнаться до 35.47 км/ч.