Исак забил самый мощный гол в сезоне Премьер-Лиги 2024/25

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак был назван автором самого мощного гола в завершившемся сезоне Премьер-Лиги.

Указанный гол Исак забил 4 декабря, открыв счет в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" (3:3).



Компания Oracle, официальный поставщик облачных услуг для Премьер-Лиги, определила, что во время своего полета мяч развил скорость 108.94 км/ч, и это рекорд для сезона 2024/25.



В данной номинации учитывались голы, забитые из-за пределов штрафной площади и без рикошета.



Самые мощные голы в сезоне Премьер-Лиги 2024/25



Александер Исак — 108.94 км/ч ("Ньюкасл" 3:3 "Ливерпуль")



Антуан Семеньо — 107.71 км/ч ("Борнмут" 2:0 "Лестер)



Ив Биссума — 105.01 км/ч ("Тоттенхэм" 4:0 "Эвертон")



Росс Баркли — 104.40 км/ч ("Астон Вилла" 2:1 "Лестер")



Деклан Райс — 104.00 км/ч ("Арсенал" 1:0 "Ньюкасл")



Эллиотт Андерсон — 103.97 км/ч ("Ноттингем Форест" 3:2 "Саутгемптон")



Педру Нету — 103.46 км/ч ("Челси" 1:1 "Арсенал")



Жереми Доку — 101.38 км/ч ("Манчестер Сити" 3:2 "Фулхэм")



Матеус Кунья — 100.84 км/ч ("Астон Вилла" 3:1 "Вулверхэмптон")



Джастин Клюйверт — 100.48 км/ч ("Борнмут" 5:0 "Ноттингем Форест")



