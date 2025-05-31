Исак забил самый мощный гол в сезоне Премьер-Лиги 2024/25
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак был назван автором самого мощного гола в завершившемся сезоне Премьер-Лиги.
Указанный гол Исак забил 4 декабря, открыв счет в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" (3:3).
Компания Oracle, официальный поставщик облачных услуг для Премьер-Лиги, определила, что во время своего полета мяч развил скорость 108.94 км/ч, и это рекорд для сезона 2024/25.
В данной номинации учитывались голы, забитые из-за пределов штрафной площади и без рикошета.
Самые мощные голы в сезоне Премьер-Лиги 2024/25
Александер Исак — 108.94 км/ч ("Ньюкасл" 3:3 "Ливерпуль")
Антуан Семеньо — 107.71 км/ч ("Борнмут" 2:0 "Лестер)
Ив Биссума — 105.01 км/ч ("Тоттенхэм" 4:0 "Эвертон")
Росс Баркли — 104.40 км/ч ("Астон Вилла" 2:1 "Лестер")
Деклан Райс — 104.00 км/ч ("Арсенал" 1:0 "Ньюкасл")
Эллиотт Андерсон — 103.97 км/ч ("Ноттингем Форест" 3:2 "Саутгемптон")
Педру Нету — 103.46 км/ч ("Челси" 1:1 "Арсенал")
Жереми Доку — 101.38 км/ч ("Манчестер Сити" 3:2 "Фулхэм")
Матеус Кунья — 100.84 км/ч ("Астон Вилла" 3:1 "Вулверхэмптон")
Джастин Клюйверт — 100.48 км/ч ("Борнмут" 5:0 "Ноттингем Форест")
31.05.2025 22:00
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