Гол Мармуша против "Борнмута" признан лучшим в сезоне Премьер-Лиги 2024/25

Гол нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша против "Борнмута" был признан лучшим в сезоне Премьер-Лиги 2024/25.

После своего перехода из "Айнтрахта" за 59 миллионов фунтов в январе Мармуш успел забить семь голов в Премьер-Лиге, что помогло "Сити" финишировать на третьем месте.



Свой седьмой и заключительный гол в этом сезоне Мармуш забил против "Борнмута" 20 мая, когда "Сити" одержали победу 3:1.



Подхватив мяч возле центрального круга, 26-летний египтянин продвинулся вперед и дальним ударом поразил верхний угол ворот с отскоком от штанги.



Мармуш становится первым представителем "Сити", получившим награду за лучший гол по итогам сезона Премьер-Лиги.



Победитель в этой номинации был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.



Одновременно с этим Премьер-Лига определила лучший сейв завершившегося сезона. Им стало спасение на линии ворот голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес против "Ноттингем Форест" 14 декабря.



