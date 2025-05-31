Гол Мармуша против "Борнмута" признан лучшим в сезоне Премьер-Лиги 2024/25
Гол нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша против "Борнмута" был признан лучшим в сезоне Премьер-Лиги 2024/25.
После своего перехода из "Айнтрахта" за 59 миллионов фунтов в январе Мармуш успел забить семь голов в Премьер-Лиге, что помогло "Сити" финишировать на третьем месте.
Свой седьмой и заключительный гол в этом сезоне Мармуш забил против "Борнмута" 20 мая, когда "Сити" одержали победу 3:1.
Подхватив мяч возле центрального круга, 26-летний египтянин продвинулся вперед и дальним ударом поразил верхний угол ворот с отскоком от штанги.
Мармуш становится первым представителем "Сити", получившим награду за лучший гол по итогам сезона Премьер-Лиги.
Победитель в этой номинации был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.
Одновременно с этим Премьер-Лига определила лучший сейв завершившегося сезона. Им стало спасение на линии ворот голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес против "Ноттингем Форест" 14 декабря.
31.05.2025 21:00
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Последние комментарии:
как и сезон в целом выдался говном, такой же и гол победил в номинации
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