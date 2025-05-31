Гол Мармуша против "Борнмута" признан лучшим в сезоне Премьер-Лиги 2024/25

Омар Мармуш Гол нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша против "Борнмута" был признан лучшим в сезоне Премьер-Лиги 2024/25.

После своего перехода из "Айнтрахта" за 59 миллионов фунтов в январе Мармуш успел забить семь голов в Премьер-Лиге, что помогло "Сити" финишировать на третьем месте.

Свой седьмой и заключительный гол в этом сезоне Мармуш забил против "Борнмута" 20 мая, когда "Сити" одержали победу 3:1.

Подхватив мяч возле центрального круга, 26-летний египтянин продвинулся вперед и дальним ударом поразил верхний угол ворот с отскоком от штанги.

Мармуш становится первым представителем "Сити", получившим награду за лучший гол по итогам сезона Премьер-Лиги.

Победитель в этой номинации был определен посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.

Одновременно с этим Премьер-Лига определила лучший сейв завершившегося сезона. Им стало спасение на линии ворот голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес против "Ноттингем Форест" 14 декабря.




Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, Мармуш, Мартинес, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 264

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 31.05.2025 21:08 # closer
    как и сезон в целом выдался говном, такой же и гол победил в номинации

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: