"Тоттенхэм" готовится принять решение по Постекоглу

Судьба главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу решится на предстоящей неделе.

10 дней назад Постекоглу привел "Тоттенхэм" к первому за 17 лет трофею, отпраздновав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.



Однако "Тоттенхэм" совершенно провалил сезон в Премьер-Лиге, финишировав аккурат над тройкой вылетевших команд.



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не стал спешить с решением, взяв некоторое время на размышления, однако The Telegraph ожидает, что на предстоящей неделе будущее Постекоглу прояснится.



В данный момент неясно, к чему склоняется Леви. Однако положение 59-летнего Постекоглу называется "крайне рискованным", и также известно, что Даниэль интересовался другими тренерами.



Среди вариантов, которые "шпоры" рассматривают на замену Постекоглу, называются Томас Франк из "Брентфорда", Марку Силва из "Фулхэма" и Андони Ираола из "Борнмута".



Добавим, Постекоглу отработал только половину своего четырехлетнего контракта, который он заключил после перехода из "Селтика".