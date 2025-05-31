"Тоттенхэм" готовится принять решение по Постекоглу

Анге Постекоглу Судьба главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу решится на предстоящей неделе.

10 дней назад Постекоглу привел "Тоттенхэм" к первому за 17 лет трофею, отпраздновав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.

Однако "Тоттенхэм" совершенно провалил сезон в Премьер-Лиге, финишировав аккурат над тройкой вылетевших команд.

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не стал спешить с решением, взяв некоторое время на размышления, однако The Telegraph ожидает, что на предстоящей неделе будущее Постекоглу прояснится.

В данный момент неясно, к чему склоняется Леви. Однако положение 59-летнего Постекоглу называется "крайне рискованным", и также известно, что Даниэль интересовался другими тренерами.

Среди вариантов, которые "шпоры" рассматривают на замену Постекоглу, называются Томас Франк из "Брентфорда", Марку Силва из "Фулхэма" и Андони Ираола из "Борнмута".

Добавим, Постекоглу отработал только половину своего четырехлетнего контракта, который он заключил после перехода из "Селтика".




Метки Леви, Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 20:00

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  1. chelsiukpro 31.05.2025 20:34 # chelsiukpro
    Уволят!

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  2. closer 31.05.2025 20:17 # closer
    да всем насрать
    из жалости зашёл в эту блевотную ветку, поставил коммент, чтобы хоть как то похвалить админа за труд
    Не надо благодарностей и оваций.

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