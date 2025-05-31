"Тоттенхэм" готовится принять решение по Постекоглу
Судьба главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу решится на предстоящей неделе.
10 дней назад Постекоглу привел "Тоттенхэм" к первому за 17 лет трофею, отпраздновав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.
Однако "Тоттенхэм" совершенно провалил сезон в Премьер-Лиге, финишировав аккурат над тройкой вылетевших команд.
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не стал спешить с решением, взяв некоторое время на размышления, однако The Telegraph ожидает, что на предстоящей неделе будущее Постекоглу прояснится.
В данный момент неясно, к чему склоняется Леви. Однако положение 59-летнего Постекоглу называется "крайне рискованным", и также известно, что Даниэль интересовался другими тренерами.
Среди вариантов, которые "шпоры" рассматривают на замену Постекоглу, называются Томас Франк из "Брентфорда", Марку Силва из "Фулхэма" и Андони Ираола из "Борнмута".
Добавим, Постекоглу отработал только половину своего четырехлетнего контракта, который он заключил после перехода из "Селтика".
31.05.2025 20:00
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Последние комментарии:
Уволят!
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да всем насрать
из жалости зашёл в эту блевотную ветку, поставил коммент, чтобы хоть как то похвалить админа за труд
Не надо благодарностей и оваций.
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