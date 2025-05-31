"Наполи" ждет Де Брюйне на медобследование
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне направляется на медобследование в итальянский "Наполи".
Еще недавно предполагаемый переход Де Брюйне в "Наполи" находился под угрозой, что было связано с неопределенностью насчет будущего главного тренера чемпионов Серии А Антонио Конте.
Однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил этот вопрос и убедился, что Конте останется на следующий сезон, а это открыло дверь к подписанию Де Брюйне свободным агентом.
Как сообщает Sky Sports, уже в воскресенье "Наполи" необходимыми документами, а в понедельник будет ждать 33-летнего бельгийца на медобследование.
Де Брюйне покидает "Сити" после 10 сезонов в клубе и не будет выступать за "горожан" на клубном Чемпионате Мира.
31.05.2025 19:00
Просмотров: 226
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уровень сериала)) ОРУ!)
(ответить)
В ЛЧ буде жарко.
Мактомина , КДб , Осимхэн
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий