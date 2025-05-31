"Наполи" ждет Де Брюйне на медобследование

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне направляется на медобследование в итальянский "Наполи".

Еще недавно предполагаемый переход Де Брюйне в "Наполи" находился под угрозой, что было связано с неопределенностью насчет будущего главного тренера чемпионов Серии А Антонио Конте.

Однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис решил этот вопрос и убедился, что Конте останется на следующий сезон, а это открыло дверь к подписанию Де Брюйне свободным агентом.

Как сообщает Sky Sports, уже в воскресенье "Наполи" необходимыми документами, а в понедельник будет ждать 33-летнего бельгийца на медобследование.

Де Брюйне покидает "Сити" после 10 сезонов в клубе и не будет выступать за "горожан" на клубном Чемпионате Мира.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 19:00

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  1. narcot 31.05.2025 19:34 # narcot
    уровень сериала)) ОРУ!)

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  2. gidro-met 31.05.2025 19:12 # gidro-met
    В ЛЧ буде жарко.

    Мактомина , КДб , Осимхэн

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