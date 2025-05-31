"Эвертон" выкупил Алькараса у "Фламинго"

"Эвертон" объявил, что выкупил полузащитника Карлоса Алькараса у бразильского "Фламенго".

Алькарас провел в "Эвертоне" вторую половину этого сезона на правах аренды, сыграв 16 матчей во всех соревнований.



22-летний аргентинец также отметился двумя голами и тремя результативными передачами, чего оказалось достаточно для постоянного трансфера.



В результате "Эвертон" воспользовался своей опцией по выкупу Алькараса у "Фламинго" за 12 миллионов фунтов и заключил с Карлосом контракт до июня 2027.



Стоит отметить, "Эвертон" — уже второй английский клуб в карьере Алькараса, который прежде поиграл за "Саутгемптон".