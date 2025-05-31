"Эвертон" выкупил Алькараса у "Фламинго"

Карлос Алькарас "Эвертон" объявил, что выкупил полузащитника Карлоса Алькараса у бразильского "Фламенго".

Алькарас провел в "Эвертоне" вторую половину этого сезона на правах аренды, сыграв 16 матчей во всех соревнований.

22-летний аргентинец также отметился двумя голами и тремя результативными передачами, чего оказалось достаточно для постоянного трансфера.

В результате "Эвертон" воспользовался своей опцией по выкупу Алькараса у "Фламинго" за 12 миллионов фунтов и заключил с Карлосом контракт до июня 2027.

Стоит отметить, "Эвертон" — уже второй английский клуб в карьере Алькараса, который прежде поиграл за "Саутгемптон".




Метки Алькарас, трансферы, Фламенго, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 18:00

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