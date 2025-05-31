"Сити" готовит предложение по Шерки

На предстоящей неделе "Манчестер Сити" сделает предложение о покупке атакующего полузащитника французского "Лиона" Райана Шерки на предстоящей неделе.

"Сити" сосредоточил свое внимание на Шерки после того, как решил не переплачивать за Флориана Вирца из "Байера".



Шерки уже уведомил "Лион" о своем намерении уйти летом, и ожидается, что суммы в 20 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Райана.



По информации журналиста Фабрицио Романо, на предстоящей неделе "Сити" направит свое предложение о покупке Шерки.



"Сити" по-прежнему планирует заполучить Шерки и полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса в срок до клубного Чемпионата Мира.