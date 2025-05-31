Джонни Эванс повесил бутсы на гвоздь

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс объявил о завершении игровой карьеры.

Эванс является продуктом академии "Юнайтед". За два периода на "Олд Траффорд" Джонни провел свыше 240 матчей во всех соревнованиях, выиграв три титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, два Кубка Лиги и клубный Чемпионат Мира.



В этом сезоне Эванс был редким гостем на поле, сыграв семь матчей в Премьер-Лиге. Если не учитывать постесезонное турне, прощальной игрой Джонни за "Юнайтед" стала победа 2:0 над "Астон Виллой" в прошлый уикенд.



Помимо "Юнайтед", Эвансу довелось выступать за "Антверпен", "Сандерленд", "Вест Бромвич" и "Лестер". За сборную Северной Ирландии 37-летний защитник сыграл 107 матчей.



Добавим, Эванс был последним в "Юнайтед" игроком, которому довелось выступать у сэра Алекса Фергюсона.