Хейтинга сменил "Ливерпуль" на "Аякс"

"Ливерпуль" официально подтвердил уход своего ассистента Джона Хейтинги, чтобы занять должность главного тренера голландского "Аякса".

Сезон 2024/25 Хейтинга провел в качестве ассистента Арне Слота в "Ливерпуле". Джон помог своему соотечественнику адаптироваться в английском футболе и завоевать титул Премьер-Лиги.



А в предыдущем сезоне, 2023/24, бывший защитник "Эвертона" ассистировал Дэвиду Мойесу в "Вест Хэме".



Накопив стартовый тренерский опыт, теперь Хейтинга решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. Джон возвращается в "Аякс", продуктом академии которого он является и за который он отыграл семь лет.



В 2023 году Хейтинга уже возглавлял "Аякс", но тогда был только временный тренером, завершая сезон после увольнения Альфреда Шредера.



Добавим, контракт Хейтинги с "Аяксом" рассчитан до июня 2027.