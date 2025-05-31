"Байер" готов отпустить Вирца в "Ливерпуль"

Леверкузенский "Байер" готов принять предложение "Ливерпуля" о покупке атакующего полузащитника Флориана Вирца.

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" предложил за Вирца рекордные для своего клуба 109 миллионов фунтов, включая бонусы.



И хотя "Байер" пока не ответил своим согласием, в Леверкузене довольны предложенной "Ливерпулем" суммой и сейчас находятся в процессе обсуждения сути бонусов и структуры платежей.



The Telegraph ожидает, что Вирц присоединится к "Ливерпулю", и это может произойти в ближайшее время. Сейчас 22-летний игрок находится в расположении сборной Германии и ожидает сигнала для медобследования.



"Ливерпуль" уже потратил 29.5 млн. фунтов на приглашение из "Байера" правого защитника Джереми Фримпонга, а также обдумывает покупку левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.



"Борнмут" оценивает Керкеза в 45 млн. фунтов, и сам Милош надеется, что его позовут в "Ливерпуль".