"Тоттенхэм" выкупил Дансо у "Ланса"
"Тоттенхэм" объявил, что воспользовался своей опцией по выкупу защитника Кевина Дансо у французского "Ланса".
Дансо присоединился к "Тоттенхэму" перед самым закрытием зимнего трансферного окна и помог команде Анге Постекоглу выиграть Лигу Европы.
В рамках Премьер-Лиги 26-летний австриец провел 10 матчей, включая девять появлений в стартовом составе, и этого оказалось достаточно, чтобы заслужить постоянный контракт со "шпорами".
Журналист Фабрицио Романо уточняет, что выкуп Дансо, который прежде поиграл в Англии за "Саутгемптон", обошелся "Тоттенхэму" в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов).
Одновременно с этим "Тоттенхэм" подтвердил расставание с Фрэйзером Форстером и Серхио Регилоном, чьи контракты истекают, а также Тимо Вернером, чья аренды из "РБ Лейпциг" подходит к концу.
31.05.2025 13:00
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Это отличная новость
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Лансер лансер на кую Дансо дансер
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Днём ты футболист тоттенхема -
Ночью - часть гомосексуального - на севере Лондона, гарема
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Заманили ниггера шальным трофеем
Он ещё не знает, в какую лютую бестрофейную помойку он припёрся
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Добротный защитник. Пригодится
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