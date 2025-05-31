"Тоттенхэм" выкупил Дансо у "Ланса"

Кевин Дансо "Тоттенхэм" объявил, что воспользовался своей опцией по выкупу защитника Кевина Дансо у французского "Ланса".

Дансо присоединился к "Тоттенхэму" перед самым закрытием зимнего трансферного окна и помог команде Анге Постекоглу выиграть Лигу Европы.

В рамках Премьер-Лиги 26-летний австриец провел 10 матчей, включая девять появлений в стартовом составе, и этого оказалось достаточно, чтобы заслужить постоянный контракт со "шпорами".

Журналист Фабрицио Романо уточняет, что выкуп Дансо, который прежде поиграл в Англии за "Саутгемптон", обошелся "Тоттенхэму" в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов).

Одновременно с этим "Тоттенхэм" подтвердил расставание с Фрэйзером Форстером и Серхио Регилоном, чьи контракты истекают, а также Тимо Вернером, чья аренды из "РБ Лейпциг" подходит к концу.




Метки Дансо, Ланс, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 387

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  1. vagifspurs 31.05.2025 13:30 # vagifspurs
    Это отличная новость

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  2. bmw-e34 31.05.2025 13:29 # bmw-e34
    Лансер лансер на кую Дансо дансер

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  3. closer 31.05.2025 13:23 # closer
    Днём ты футболист тоттенхема -
    Ночью - часть гомосексуального - на севере Лондона, гарема

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  4. closer 31.05.2025 13:21 # closer
    Заманили ниггера шальным трофеем
    Он ещё не знает, в какую лютую бестрофейную помойку он припёрся

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  5. ray-black 31.05.2025 13:03 # ray-black
    Добротный защитник. Пригодится

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