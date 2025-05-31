"Тоттенхэм" выкупил Дансо у "Ланса"

"Тоттенхэм" объявил, что воспользовался своей опцией по выкупу защитника Кевина Дансо у французского "Ланса".

Дансо присоединился к "Тоттенхэму" перед самым закрытием зимнего трансферного окна и помог команде Анге Постекоглу выиграть Лигу Европы.



В рамках Премьер-Лиги 26-летний австриец провел 10 матчей, включая девять появлений в стартовом составе, и этого оказалось достаточно, чтобы заслужить постоянный контракт со "шпорами".



Журналист Фабрицио Романо уточняет, что выкуп Дансо, который прежде поиграл в Англии за "Саутгемптон", обошелся "Тоттенхэму" в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов).



Одновременно с этим "Тоттенхэм" подтвердил расставание с Фрэйзером Форстером и Серхио Регилоном, чьи контракты истекают, а также Тимо Вернером, чья аренды из "РБ Лейпциг" подходит к концу.