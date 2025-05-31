Райт ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лину в следующем сезоне

Ян Райт Легенда "Арсенала" Ян Райт ожидает, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне.

Три последних сезона "Арсенал" неизменно завершал на втором месте в Премьер-Лиге, дважды уступив титул "Манчестер Сити" и в этом сезоне — "Ливерпулю".

Однако Райт уверен, что с помощью летних приобретений команда Микеля Артета сможет совершить рывок на первую строчку.

"Думаю, они выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне, потому что я хочу, чтобы они сделали это, и я верю, что они будут ближе. Думаю, в этом сезоне им не повезло — чисто из-за травм и некоторых судейских решений".

"Им придется совершить больше приобретений, чтобы придать себе импульс. Но я ставлю на то, что "Арсенал" выиграет лигу. Абсолютно".

"Разумеется, "Ливерпуль" будет другой сущностью. "Сити" уже не повторит то, что с ними случилось в этом сезоне. "Челси" попал в Лигу Чемпионов и будет совершать приобретения. В следующем году конкуренция будет жестче, но я все равно собираюсь сказать, что "Арсенал" сделает это", — цитирует Райта Daily Mirror.




Метки Арсенал, Премьер-Лига, Райт

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 12:00

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  1. beatles-red 31.05.2025 12:47 # beatles-red
    Давайте не забывать, что в этом мире есть место для фантазий

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  2. feeb 31.05.2025 12:32 # feeb
    Каждый год ожидают, но все видим результат. Больше верю в победу АВ или Ньюкасла, чем канониров))

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  3. division 31.05.2025 12:07 # division
    Как же точно Эвра придумал погоняло про ФК Нетфликс

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  4. hunter022 31.05.2025 12:04 # hunter022
    Кто такая Лина?
    В АПЛ изменили главный приз?

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