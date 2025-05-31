Райт ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лину в следующем сезоне

Легенда "Арсенала" Ян Райт ожидает, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне.

Три последних сезона "Арсенал" неизменно завершал на втором месте в Премьер-Лиге, дважды уступив титул "Манчестер Сити" и в этом сезоне — "Ливерпулю".



Однако Райт уверен, что с помощью летних приобретений команда Микеля Артета сможет совершить рывок на первую строчку.



"Думаю, они выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне, потому что я хочу, чтобы они сделали это, и я верю, что они будут ближе. Думаю, в этом сезоне им не повезло — чисто из-за травм и некоторых судейских решений".



"Им придется совершить больше приобретений, чтобы придать себе импульс. Но я ставлю на то, что "Арсенал" выиграет лигу. Абсолютно".



"Разумеется, "Ливерпуль" будет другой сущностью. "Сити" уже не повторит то, что с ними случилось в этом сезоне. "Челси" попал в Лигу Чемпионов и будет совершать приобретения. В следующем году конкуренция будет жестче, но я все равно собираюсь сказать, что "Арсенал" сделает это", — цитирует Райта Daily Mirror.