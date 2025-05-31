Райт ожидает, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лину в следующем сезоне
Легенда "Арсенала" Ян Райт ожидает, что "канониры" выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне.
Три последних сезона "Арсенал" неизменно завершал на втором месте в Премьер-Лиге, дважды уступив титул "Манчестер Сити" и в этом сезоне — "Ливерпулю".
Однако Райт уверен, что с помощью летних приобретений команда Микеля Артета сможет совершить рывок на первую строчку.
"Думаю, они выиграют Премьер-Лигу в следующем сезоне, потому что я хочу, чтобы они сделали это, и я верю, что они будут ближе. Думаю, в этом сезоне им не повезло — чисто из-за травм и некоторых судейских решений".
"Им придется совершить больше приобретений, чтобы придать себе импульс. Но я ставлю на то, что "Арсенал" выиграет лигу. Абсолютно".
"Разумеется, "Ливерпуль" будет другой сущностью. "Сити" уже не повторит то, что с ними случилось в этом сезоне. "Челси" попал в Лигу Чемпионов и будет совершать приобретения. В следующем году конкуренция будет жестче, но я все равно собираюсь сказать, что "Арсенал" сделает это", — цитирует Райта Daily Mirror.
31.05.2025 12:00
Просмотров: 387
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Давайте не забывать, что в этом мире есть место для фантазий
(ответить)
Каждый год ожидают, но все видим результат. Больше верю в победу АВ или Ньюкасла, чем канониров))
(ответить)
Как же точно Эвра придумал погоняло про ФК Нетфликс
(ответить)
Кто такая Лина?
В АПЛ изменили главный приз?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий