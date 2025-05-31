Ромеро: "Моя семья очень страдает в Англии"

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро заявил, что его семья "страдает" из-за английской погоды.

Ранее в мае Ромеро помог "Тоттенхэму" выиграть финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" и попасть в Лигу Чемпионов.



Однако медиа продолжают связывать Ромеро с уходом из "Тоттенхэма", и "Атлетико" считается претендентом номер один на 27-летнего игрока сборной Аргентины.



Сам Ромеро только подливает масла в огонь. Ранее в этом сезоне Кристиан жаловался на амбиции "шпор", а теперь его перестала устраивать погода.



"Это тяжело. Не столько для меня, потому что я люблю приезжать на тренировки, сколько для моей семьи. Им тяжело постоянно сидеть взаперти, потому что здесь идут дожди, здесь холодно. Они очень страдают", — цитирует Ромеро talkSPORT.