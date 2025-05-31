Президент "Сити" высказался насчет дела о 115 нарушениях правил ФФП

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак объяснил молчание своего клуба насчет громкого дела о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

Напомним, с сентября по декабрь прошлого года независимая комиссия поводила слушания насчет возможных нарушений "горожанами" правил ФФП.



В процессе рассмотрения этого дела количество вменяемых "Сити" нарушений выросло со 115 до 130, однако клуб с "Этихад" по-прежнему категорически отрицает свою вину.



Изначально вердикт ожидался еще весной, однако его до сих пор нет, и Аль-Мубарак призывает запастись терпением.



"Ну, полагаю, единственная вещь, которую я могу сказать, заключается в том, что у нас до сих пор нет решения".



"Когда будет решение, я смогу высказаться насчет этого. А до тех пор нам просто нужно быть терпеливыми. Обещаю вам, мы поговорим об этом, когда это случится, когда будет решение", — цитирует Аль-Мубарака Sky Sports.