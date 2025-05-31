"Милан" не будет выкупать Уолкера у "Сити"

Итальянский "Милан" решил не пользоваться своей опцией по выкупу защитника Кайла Уолкера у "Манчестер Сити".

Будучи капитаном "Сити", Уолкер внезапно разочаровался в "горожанах" и на вторую половину этого сезона отправился в аренду в "Милан".



И хотя "Милану" все еще принадлежит опция выкупа Уолкера за 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов), клуб с "Сан-Сиро" решил, что не нуждается в услугах 35-летнего англичанина.



Таким образом, формально Уолкер должен вернуться в "Сити", однако журналист Фабрицио Романо утверждается, что у экс-игрока "Тоттенхэма" нет будущего на "Этихад".



Уолкер, чей контракт с "Сити" рассчитан до лета 2026, уже начал искать себе новое пристанище на следующий сезон и за "горожан" на клубном Чемпионате Мира не выступит.