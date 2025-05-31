Лейндерс согласился стать ассистентом Гвардиолы в "Сити"

Юрген Клопп и Пеп Лейндерс Пеп Лейндерс, бывший ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", согласился войти в штаб главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Лейндерс покинул "Ливерпуль" вместе с Клоппом в конце сезона 2023/24, но, в отличие от Юргена, отдыхать не стал, а заступил на должность главного тренера "Ред Булл".

В Зальцбурге у Лейндерса не сложилось, и уже в декабре австрийский клуб уволил голландца, который прежде провалился в качестве самостоятельного специалиста и в НЕКе.

Этим летом Гвардиола прощается сразу с тремя своими помощниками, что позволило Лейндерсу получить приглашение из "Сити", и The Times сообщает, что теперь это назначение лишь нуждается в официальном подтверждении.

Лейндерс приступит к работе в "Сити" уже в июне и будет помогать Гвардиоле во время клубного Чемпионата Мира.

Также "Сити" продолжает переговоры со своим бывшим защитником Коло Туре, который может занять еще одно вакантное место в штабе Гвардиолы.




Метки Лейндерс, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2025 07:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 31.05.2025 07:42 # high-malvern
    Чисто по-приколу забрали в Сити, чтобы подрывать портовых колбасников. Будет у нас в Сити Лейндерс прислугой, что-то навроде Теона у Старков.

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  2. high-malvern 31.05.2025 07:39 # high-malvern
    надо его оставить тренером Ливерпуля
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    19.04.2024 09:34 #
    liverbro

    Он не согласится.Сказал, что уйдёт вместе с Юргеном.

    vals1702

    пусть главным останется

    lfc-krr

    Удачи топарику! 10ку кубков возьмет, как минимум
    Ждём обратно в Ливерпуле, если смогет в Аяксе

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