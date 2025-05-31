Лейндерс согласился стать ассистентом Гвардиолы в "Сити"

Пеп Лейндерс, бывший ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле", согласился войти в штаб главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Лейндерс покинул "Ливерпуль" вместе с Клоппом в конце сезона 2023/24, но, в отличие от Юргена, отдыхать не стал, а заступил на должность главного тренера "Ред Булл".



В Зальцбурге у Лейндерса не сложилось, и уже в декабре австрийский клуб уволил голландца, который прежде провалился в качестве самостоятельного специалиста и в НЕКе.



Этим летом Гвардиола прощается сразу с тремя своими помощниками, что позволило Лейндерсу получить приглашение из "Сити", и The Times сообщает, что теперь это назначение лишь нуждается в официальном подтверждении.



Лейндерс приступит к работе в "Сити" уже в июне и будет помогать Гвардиоле во время клубного Чемпионата Мира.



Также "Сити" продолжает переговоры со своим бывшим защитником Коло Туре, который может занять еще одно вакантное место в штабе Гвардиолы.