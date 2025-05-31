"Челси" ждет Делапа на медобследование в понедельник

Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап пройдет медобследование в "Челси" в ближайший понедельник.

Ранее на этой неделе стало известно, что Делап отверг интерес ряда клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Эвертон", "Ноттингем Форест", "Милан" и "Ювентус".



Возможность работать с главным тренером Энцо Мареской и играть бок о бок с Коулом Палмером, которых он знает со времен "Манчестер Сити", предопределила выбор Делапа.



Также на решение 22-летнего англичанина, забившего 12 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, повлияло попадание "Челси" в Лигу Чемпионов.



По информации The Athletic, уже в понедельник Делап пройдет медобследование в "Челси", который заплатит отступные по контракту Лиама с "Ипсвичем" в размере 30 миллионов фунтов.



При этом Делап не поможет "Челси" на клубном Чемпионате Мира, потому что в это время будет выступать за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21.