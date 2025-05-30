Фернандеш получил еще неделю от "Аль-Хиляля" на размышления

"Аль-Хиляль" поставил новый ультиматум перед Бруну Фернандешем, дав капитану "Манчестер Юнайтед" одну неделю, чтобы принять решение о переезде в Саудовскую Аравию.

Напомним, в минувший понедельник "Аль-Хиляль" сделал свое финальное предложение Фернандешу, попросив Бруну предоставить ответ в течение 72 часов.



К концу этого срока, в четверг, агент 30-летнего португальца Мигель Пинту провел длительную встречу с боссами "Аль-Хиляля" в Эр-Рияде и дал понять, что сделка возможна.



"Аль-Хиляль" был вынужден учесть, что сам Фернандеш находился с "Юнайтед" в постсезонном турне по Азии, поэтому дедлайн был сдвинут на неделю, сообщает Daily Mail.



В результате Фернандеш получил еще семь дней, чтобы обдумать предложение "Аль-Хиляля" о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов. Бруну нужен саудовскому клубу к клубному Чемпионату Мира.