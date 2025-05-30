Магуайр: "Много игроков уйдет летом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр ожидает, что его клуб попрощается со множеством игроков этим летом.

"Юнайтед" провалил сезон 2024/25, финишировав на 15-м месте в Премьер-Лиге и потерпев поражение в финале Лиги Европы.



По мнению Магуайра, игроки "Юнайтед" должны взять ответственность на себя за неудовлетворительные результаты и готовиться к последствиям.



"Летом мы произведем много изменений в клубе. Много игроков уйдет и, надеюсь, много игроков придет. Клубу нужно убедиться, что они сделают это правильно".



"Мы, игроки, должны понять, что это мы выходим на поле. Каждый игрок должен взять ответственность на себя. Этот сезон не был хорошим. Мы знаем, что будет критика, и нам нужно смириться с этим".



"Критика — это неотъемлемая часть игры за один из крупнейших клубов в мире. Когда выступаешь за "Манчестер Юнайтед" и проводишь плохой год, давление нарастает и нарастает... Весь мир напрыгивает на вас, а не только фанаты "Манчестер Юнайтед". Другие — тоже. Это может происходить по спирали", — цитирует Магуайра Daily Mirror.