Аморим уверен, что Фернандеш хочет остаться в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил уверенность, что его капитан Бруну Фернандеш не хочет уходить из клуба.

Ранее днем появилась информация, что представители Фернандеша ведут продуктивные переговоры с "Аль-Хилялем" и что саудовский клуб уверен в покупке Бруну за 100 миллионов фунтов.



Однако после победы 1:3 над сборной Гонконга в рамках своего постсезонного турне Аморим заявил, что не ожидает ухода 30-летнего португальца.



"Был ли этот матч последним для Фернандеша за "Юнайтед"? Я так не думаю".



"Я не знаю наверняка, но я так не думаю. Он хочет, чтобы мы совершили определенные действия и изменили положение вещей. Думаю, он хочет остаться. Он много раз говорил "нет" другим клубам, но он показывал, что хочет побеждать".



"Он действительно хорош. Ему нужно быть в лучшей лиге мира. Мы можем найти другой способ заработать деньги".



"Конечно, я разговариваю с ним, я объясняю ему, и у меня просто есть это ощущение (что Фернандеш останется). Когда разговариваешь с кем-то, ты можешь почувствовать, что он хочет остаться. Каждый раз, когда я разговариваю с ним, у меня есть ощущение, что он хочет продолжать выступать за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Аморима The Independent.