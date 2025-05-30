Слот отпускает Хейтингу тренировать "Аякс"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот лишается своего ассистента Джона Хейтингу, которому было предложено возглавить "Аякс".

По информации журналиста Фабрицио Романо, ранее на этой неделе "Ливерпуль" разрешил Хейтинге вступить в переговоры с "Аяксом", и стороны быстро нашли общий язык.



Хейтинга дал свое согласие на переход в "Аякс" и уже договорился об условиях двухлетнего контракта с клубом из Амстердама.



Сам Хейтинга является продуктом знаменитой академии "Аякса", успев выиграть два титула Эредивизии до своего отъезда в "Атлетико".



Сезон 2024/25 Хейтинга провел в качестве помощника Слота, прежде ассистируя Дэвиду Мойесу в "Вест Хэме". 26 февраля Джон лично руководил "Ливерпулем" против "Ньюкасла", потому что Арне и его правая рука Сипке Хюльсхофф были дисквалифицированы.