"Аль-Хиляль" уверен в покупке Фернандеша за 100 млн. фунтов

Саудовский "Аль-Хиляль" уверен в приобретении капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за 100 миллионов фунтов.

Пока сам Фернандеш находился в постсезонном турне с "Юнайтед" по Азии, представители Бруну вели интенсивные переговоры с "Аль-Хилялем".



По информаци The Telegraph, это был позитивный диалог, причем в последние дни процесс ускорился, и у "Аль-Хиляля" появилась уверенность насчет заключения сделки по 30-летнему полузащитнику.



Sky Sports добавляет, что "Аль-Хиляль" готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации, а Фернандеш может рассчитывать на увеличение почти втрое своей текущей зарплаты в 250,000 фунтов в неделю.



"Аль-Хиляль" также провел переговоры с Криштиану Роналду на случай, если партнер Фернандеша по сборной Португалии не будет продлевать свой истекающий контракт с "Аль-Насром".