"Аль-Хиляль" уверен в покупке Фернандеша за 100 млн. фунтов

Бруну Фернандеш Саудовский "Аль-Хиляль" уверен в приобретении капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за 100 миллионов фунтов.

Пока сам Фернандеш находился в постсезонном турне с "Юнайтед" по Азии, представители Бруну вели интенсивные переговоры с "Аль-Хилялем".

По информаци The Telegraph, это был позитивный диалог, причем в последние дни процесс ускорился, и у "Аль-Хиляля" появилась уверенность насчет заключения сделки по 30-летнему полузащитнику.

Sky Sports добавляет, что "Аль-Хиляль" готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации, а Фернандеш может рассчитывать на увеличение почти втрое своей текущей зарплаты в 250,000 фунтов в неделю.

"Аль-Хиляль" также провел переговоры с Криштиану Роналду на случай, если партнер Фернандеша по сборной Португалии не будет продлевать свой истекающий контракт с "Аль-Насром".




Метки Аль-Хиляль, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. farot 30.05.2025 19:15 # farot
    хм, до этого саудиты в большинстве случаев прям не хотели переплачивать конкретно за трансферы. Суммы +/- соответствовали европейскому рынку. А тут сотку отваливают. УЕФА надо присмотрется и провести расследование на предмет обхода ФФП

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  2. tigerpool 30.05.2025 18:30 # tigerpool
    Пздц вечно недовольную морду сплавить за сотку это нврн мечта для владельцев мю.

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  3. gidro-met 30.05.2025 18:02 # gidro-met
    Аль-Наср и ФФП - вещи несовместимые


    Для МЮ - это шанс жизни , иначе снова 10 место

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