"Аль-Хиляль" уверен в покупке Фернандеша за 100 млн. фунтов
Саудовский "Аль-Хиляль" уверен в приобретении капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша за 100 миллионов фунтов.
Пока сам Фернандеш находился в постсезонном турне с "Юнайтед" по Азии, представители Бруну вели интенсивные переговоры с "Аль-Хилялем".
По информаци The Telegraph, это был позитивный диалог, причем в последние дни процесс ускорился, и у "Аль-Хиляля" появилась уверенность насчет заключения сделки по 30-летнему полузащитнику.
Sky Sports добавляет, что "Аль-Хиляль" готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации, а Фернандеш может рассчитывать на увеличение почти втрое своей текущей зарплаты в 250,000 фунтов в неделю.
"Аль-Хиляль" также провел переговоры с Криштиану Роналду на случай, если партнер Фернандеша по сборной Португалии не будет продлевать свой истекающий контракт с "Аль-Насром".
30.05.2025 18:00
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хм, до этого саудиты в большинстве случаев прям не хотели переплачивать конкретно за трансферы. Суммы +/- соответствовали европейскому рынку. А тут сотку отваливают. УЕФА надо присмотрется и провести расследование на предмет обхода ФФП
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Пздц вечно недовольную морду сплавить за сотку это нврн мечта для владельцев мю.
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Аль-Наср и ФФП - вещи несовместимые
Для МЮ - это шанс жизни , иначе снова 10 место
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