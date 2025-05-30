"Ливерпуль" предложил 110 млн. фунтов за Вирца

"Ливерпуль" сделал предложение в 110 миллионов фунтов о покупке атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца.

Еще на прошлой неделе стало известно, что "Ливерпуль" договорился с Вирцем, обставив "Манчестер Сити" и "Баварию".



Несмотря на слухи о том, что приобретение Вирца может сорваться, "Ливерпуль" уверенно движется к заключению сделки.



Как сообщает Daily Mail, сейчас "Ливерпуль" предложил "Байеру" около 130 млн. евро (110 млн. фунтов), включая бонусы, за 22-летнего игрока сборной Германии.



Это слегка меньше тех 126 млн. фунтов, в которые "Байер" оценивает Вирца, однако два клуба продолжают переговоры, а сам Флориан хочет только в "Ливерпуль".