"Реал" согласовал ранний переход Трента за 10 млн. фунтов

"Ливерпуль" согласился отпустить правого защитника Трента Александер-Арнольда в испанский "Реал" пораньше за 10 миллионов фунтов.

Изначально Александер-Арнольд должен был присоединиться к "Реалу" после окончания своего контракта с "Ливерпулем" в конце июня.



Однако Александер-Арнольд нужен "Реалу" раньше из-за участия на клубном Чемпионате Мира, поэтому гранд Ла Лиги был вынужден договариваться с "Ливерпулем".



В итоге этот вопрос был улажен, и "Ливерпуль" согласился освободить Трента от обязательств по контракту пораньше. Это обойдется "Реалу" в 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов) плюс зарплата игрока в течение июня, что суммарно составит около 10 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.



При этом изначально "Реал" был готов заплатить за Александер-Арнольда только 1 млн. евро (840,000 фунтов).



Теперь Александер-Арнольд подпишет с "Реалом" шестилетний контракт. Переход будет оформлен в специальное трансферное окно с 1 по 10 июня.