"Реал" согласовал ранний переход Трента за 10 млн. фунтов
"Ливерпуль" согласился отпустить правого защитника Трента Александер-Арнольда в испанский "Реал" пораньше за 10 миллионов фунтов.
Изначально Александер-Арнольд должен был присоединиться к "Реалу" после окончания своего контракта с "Ливерпулем" в конце июня.
Однако Александер-Арнольд нужен "Реалу" раньше из-за участия на клубном Чемпионате Мира, поэтому гранд Ла Лиги был вынужден договариваться с "Ливерпулем".
В итоге этот вопрос был улажен, и "Ливерпуль" согласился освободить Трента от обязательств по контракту пораньше. Это обойдется "Реалу" в 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов) плюс зарплата игрока в течение июня, что суммарно составит около 10 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.
При этом изначально "Реал" был готов заплатить за Александер-Арнольда только 1 млн. евро (840,000 фунтов).
Теперь Александер-Арнольд подпишет с "Реалом" шестилетний контракт. Переход будет оформлен в специальное трансферное окно с 1 по 10 июня.
30.05.2025 16:00
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