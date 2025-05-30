Дзола "не понимает", почему МЮ отпустил Мактоминея

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола признался, что шокирован решением "Манчестер Юнайтед" отпустить полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи" прошлым летом.

"Наполи" едва отпраздновал свое чемпионство в Серии А, причем Мактоминей сыграл ключевую роль в завоевании командой Антонио Конте титула.



Дзола, который сам играл за "Наполи", до сих пор не может поверить, что проваливший свой сезон "Юнайтед" позволил 28-летнему шотландцу уйти.



"Это было великолепное событие. Когда "Наполи" что-нибудь выигрывает в футболе, это словно национальный праздник. Это было невероятно. Помимо этого, я так доволен, что, пожалуй, главным игроком себя проявил Мактоминей".



"Иногда я не могу поверить, что игрока вроде Мактоминея отпустили и позволили уйти играть за команду вроде "Наполи". Я правда этого не понимаю", — сообщил Дзола talkSPORT.