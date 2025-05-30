Фернандеш всерьез задумывается об уходе из МЮ

Полузащитник Бруну Фернандеш серьезно размышляет над уходом из "Манчестер Юнайтед", получив роскошное предложение от саудовского "Аль-Хиляля".

Накануне агент Мигель Пинту, представляющий интересы Фернандеша, прилетел в Эр-Рияд на встречу с боссами "Аль-Хиляля". Эта встреча стала венцом длившихся некоторое время переговоров насчет возможного трансфера Бруну.



В данный момент Фернандеш вместе с "Юнайтед" проводит постсезонное турне по Азии, однако BBC утверждает, что Бруну уже на следующей неделе может покинуть клуб с "Олд Траффорд".



"Юнайтед" расслаблен насчет этой ситуации, потому что Фернандеш имеет контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев, и даже если Бруну будет продан, вырученные за него 80 миллионов фунтов очень помогут главному тренеру Рубену Амориму в перестройке команды.



В завершившемся сезоне Фернандеш стал лучшим бомбардиром "Юнайтед" с 19 голами, а вообще Бруну отличился 98 раз в 290 матчах за "красных дьяволов" после своего перехода из "Спортинга" за 47 млн. фунтов в январе 2020.