Хау надеется, что Лига Чемпионов поможет "Ньюкаслу" привлечь игроков

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что выход в Лигу Чемпионов повысит привлекательность его клуба в глазах потенциальных новичок.

Несмотря на домашнее поражение 0:1 в заключительном туре Премьер-Лиги, "Ньюкасл" удержался в топ-5 и квалифицировался в Лигу Чемпионов.



Хау чувствует, что теперь "Ньюкаслу" будет проще работать на трансферном рынке, хотя аспект, связанный с соблюдением правил финансового фейр-плей, никуда не делся.



"Сила и притяжение Лиги Чемпионов огромны, и нам уйти от этого, а также от восторга, который Лига Чемпионов принесет людям здесь. И, конечно, это способ продать себя. Это возможность продать мечту игрокам, которые могут задумываться о переходе сюда".



"Нам нужно привести в порядок свои финансы, привести в порядок все аспекты, касающиеся приглашения игроков, и я надеюсь, мы сможем сделать это", — цитирует Хау Daily Mirror.