Хау надеется, что Лига Чемпионов поможет "Ньюкаслу" привлечь игроков
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что выход в Лигу Чемпионов повысит привлекательность его клуба в глазах потенциальных новичок.
Несмотря на домашнее поражение 0:1 в заключительном туре Премьер-Лиги, "Ньюкасл" удержался в топ-5 и квалифицировался в Лигу Чемпионов.
Хау чувствует, что теперь "Ньюкаслу" будет проще работать на трансферном рынке, хотя аспект, связанный с соблюдением правил финансового фейр-плей, никуда не делся.
"Сила и притяжение Лиги Чемпионов огромны, и нам уйти от этого, а также от восторга, который Лига Чемпионов принесет людям здесь. И, конечно, это способ продать себя. Это возможность продать мечту игрокам, которые могут задумываться о переходе сюда".
"Нам нужно привести в порядок свои финансы, привести в порядок все аспекты, касающиеся приглашения игроков, и я надеюсь, мы сможем сделать это", — цитирует Хау Daily Mirror.
30.05.2025 11:00
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