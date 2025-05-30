Президент "Сити": "Опыт этого сезона будет бесценен для нас"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак заявил, что трудности этого сезона станет "бесценным опытом" для его клуба на будущее.

В этом сезоне "Сити" впервые с 2016/17, дебютной кампании Хосепа Гвардиолы, не смог завоевать никакого трофея.



Аль-Мубарак признает, что "Сити" следовало начать перестройку состава раньше, однако Халдун убежден, что правильные выводы были сделаны.



"Мы столкнулись со множеством испытаний, с которыми в предыдущие 17 лет мне никогда не приходилось иметь дела в личном плане и профессиональном".



"Кульминацией этого является опыт, который, как я убежден, будет бесценен для нас на будущее".



"Думаю, если оглядываться назад, в этом году нам следовало быть агрессивнее в некоторых изменениях, которые нужно было осуществить".



"Мы не сделали этого, и это дорого нам стоило в этом году. Мы еще в январе начали перестройку этой команды".



"Обычно нам нравится делать свои дела летом, и только в случае чрезвычайной ситуации, при возникновении особой необходимости мы готовы выйти на трансферный рынок в январе".



"Таким был наш принцип в последние семь-восемь лет, как минимум. Но в это январе нам пришлось действовать", — сообщил Аль-Мубарак официальному веб-сайту "Сити".