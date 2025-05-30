"Ливерпуль" хочет заставить "Реал" заплатить 10 млн. фунтов за Трента

Испанский "Реал" возобновил переговоры с "Ливерпулем" о том, чтобы задействовать защитника Трента Александер-Арнольда на клубном Чемпионате Мира.

Александер-Арнольд еще 5 мая объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "Ливерпулем", из-за чего столкнулся с волной негатива на финише кампании.



И хотя Александер-Арнольд до сих пор ни слова не сказал насчет "Реала", очевидно, что именно в Мадриде 26-летний игрок сборной Англии продолжит свою карьеру.



Однако контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" истекает только в конце июня, тогда как "Реал" хотел бы задействовать Трента на стартующем 14 июня в США клубном Чемпионате Мира.



Ранее пресса неоднократно сообщала, что "Реал" согласовал или почти согласовал компенсацию с "Ливерпулем" за досрочное освобождение игрока от обязательств по контракту.



По информации The Guardian, компромисс насчет этого до сих пор не достигнут, однако сейчас два клуба, по крайней мере, вернулись за стол переговоров.



"Ливерпуль" отлично осведомлен, какие призовые положены "Реалу" за участие на турнире ФИФА, поэтому сделка по Тренту может принести "красным" около 10 миллионов фунтов, что на порядок больше тех сумм, которые назывались прессой ранее.