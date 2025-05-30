"Тоттенхэм" проявил интерес к Нкунку

"Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

Этот сезон сложился крайне неудачно для Нкунку, который не попадал в стартовый состав "Челси" в Премьер-Лиге, а игровую практику преимущественно получал в Лиге Конференций, хотя в финале против "Реал Бетис" даже не вышел на замену.



Еще в январе Нкунку интересовалась "Бавария", однако тогда "Челси" запросил свыше 50 миллионов фунтов за бывшего игрока "РБ Лейпциг".



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Нкунку был бы рад, если бы "Бавария" предприняла новую попытку заполучить его, но также 27-летний француз открыт к идее перебраться в другой клуб Премьер-Лиги.



Наиболее вероятным направлением для Нкунку в Премьер-Лиге является пробившийся в Лигу Чемпионов "Тоттенхэм", который уже сделал свой запрос, а вот слухи насчет интереса "Ливерпуля" и "Ньюкасла" к Кристоферу не соответствуют действительности.



Ожидается, что Нкунку в любом случае покинет "Челси" грядущим летом.