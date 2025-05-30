Агент Бруну Фернандеша отправился в Эр-Рияд

Агент капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с "Аль-Хилялем".

В минувший понедельник "Аль-Хиляль" поставил ультиматум перед Фернандешем, потребовав дать ответ на выдвинутое предложение о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов в течение 72 часов.



Этот срок истекал в четверг, и как раз в четверг агент 30-летнего португальца Мигель Пинью прибыл в Эр-Рияд, где в отеле Four Seasons провел встречу с боссами "Аль-Хиляля".



Как сообщает Daily Mail, эта встреча продолжалась до самого вечера, и ее результат неясен, однако сам факт визита Пинью является интригующим поворотом.



Фернандеш в данный момент проводит постсезонное турне с "Юнайтед" по Азии, однако еще после поражения в финале Лиги Европы Бруну сказал, что отнесется с пониманием, если клуб решит поправить свое финансовое положение с помощью его продажи.



Издание talkSPORT, ссылаясь на свой источник в Саудовской Аравии, добавляет, что Фернандеш не отклонил поступившее ему предложение, и за последние два дня "Аль-Хиляль" проделал большую работу, чтобы получить зеленый свет от Бруну.



Ближайшие дни будут определяющими для будущего Фернандеша, потому что "Аль-Хиляль" спешит заключить сделку до клубного Чемпионата Мира.