Агент Бруну Фернандеша отправился в Эр-Рияд
Агент капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с "Аль-Хилялем".
В минувший понедельник "Аль-Хиляль" поставил ультиматум перед Фернандешем, потребовав дать ответ на выдвинутое предложение о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов в течение 72 часов.
Этот срок истекал в четверг, и как раз в четверг агент 30-летнего португальца Мигель Пинью прибыл в Эр-Рияд, где в отеле Four Seasons провел встречу с боссами "Аль-Хиляля".
Как сообщает Daily Mail, эта встреча продолжалась до самого вечера, и ее результат неясен, однако сам факт визита Пинью является интригующим поворотом.
Фернандеш в данный момент проводит постсезонное турне с "Юнайтед" по Азии, однако еще после поражения в финале Лиги Европы Бруну сказал, что отнесется с пониманием, если клуб решит поправить свое финансовое положение с помощью его продажи.
Издание talkSPORT, ссылаясь на свой источник в Саудовской Аравии, добавляет, что Фернандеш не отклонил поступившее ему предложение, и за последние два дня "Аль-Хиляль" проделал большую работу, чтобы получить зеленый свет от Бруну.
Ближайшие дни будут определяющими для будущего Фернандеша, потому что "Аль-Хиляль" спешит заключить сделку до клубного Чемпионата Мира.
30.05.2025 07:00
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рест ин пис если выбрал арабов, всю свою карьеру просрал, задатки у чела хорошие были
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