"Арсенал" близок к новому контракту с Габриэлем

Габриэль Магальяэс "Арсенал" близок к согласованию нового контракта со своим защитником Габриэлем Магальэясом.

Габриэль является ключевым игроком для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, хотят этот сезон был досрочно завершен для 27-летнего бразильца потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра.

Действующий контракт Габриэля истекает в 2027 году, однако BBC может подтвердить, что "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах о продлении сотрудничества, и теперь заключение новой сделки близко.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт Габриэля с "Арсеналом" будет рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне Габриэль был не только краеугольным камнем обороны "Арсенала", но проявил себя и у чужих ворот, забив пять голов во всех соревнованиях.




Метки Арсенал, Габриэль, контракты

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. bembo 30.05.2025 00:05 # bembo
    пидор хочет продлить свое пребывание в гей клубе

    кто-то удивлен?

    (ответить)

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