"Арсенал" близок к согласованию нового контракта со своим защитником Габриэлем Магальэясом.

Габриэль является ключевым игроком для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, хотят этот сезон был досрочно завершен для 27-летнего бразильца потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра.



Действующий контракт Габриэля истекает в 2027 году, однако BBC может подтвердить, что "Арсенал" уже значительно продвинулся в переговорах о продлении сотрудничества, и теперь заключение новой сделки близко.



По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт Габриэля с "Арсеналом" будет рассчитан до 2030 года.



В этом сезоне Габриэль был не только краеугольным камнем обороны "Арсенала", но проявил себя и у чужих ворот, забив пять голов во всех соревнованиях.