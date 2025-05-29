Туре и Лейндерс метят в ассистенты Гвардиолы

Пеп Лейндерс Коло Туре и Пеп Лейндерс являются кандидатами на включение в штаб главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

На текущей неделе "Сити" объявил, что ассистенты Гвардиолы в лице Хуанмы Лильо, Иньиго Домингеса и Карлоса Висенса покидают клуб.

Контракты Лильо и Домингеса истекают и продлены не будут, тогда как Висенс согласился на роль главного тренера "Бенфики".

Поэтому теперь в перестройке нуждается не только состав "Сити", но и тренерский штаб "горожан".

По информации журналиста Фабрицио Романо, среди рассматриваемых "Сити" вариантов на замену уходящим специалистам значатся Туре и Лейндерс.

Туре, бывший защитник "Арсенала", "Сити" и "Ливерпуля", ассистировал Брендану Роджерсу в "Селтике" и "Рейнджерс". Также Коло возглавлял "Уиган", где продержался только два месяца.

Что касается Лейндерса, то прежде всего он известен как ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Пеп тоже пробовал себя в качестве самостоятельного специалиста, но и в НАКе, ни в "Ред Булл" у него не сложилось.




Метки Висенс, Гвардиола, Лейндерс, Лильо, Манчестер Сити, тренеры, Туре

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 23:00

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