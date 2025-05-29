"Челси" договаривается с Санчо

"Челси" ведет переговоры с вингером Джейдоном Санчо о постоянном трансфере.

"Челси" взял Санчо в аренду до конца сезона 2024/25 перед самым закрытием летнего трансферного окна, поэтому не успел заранее согласовать условия личного контракта, который вступит в силу, если игрок затем затем выкуплен.



"Челси" по-прежнему может как выкупить Санчо за 25 миллионов фунтов, так и вернуть Джейдона в "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" готов оставить Санчо у себя, если сможет договориться с представителями 25-летнего англичанина об условиях личного контракта. Однако согласование этой детали видится непростой задачей.



Дело в том, что в "Юнайтед" у Санчо остается еще год по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю, а "Челси" столько предложить Джейдону просто не может — обычно игроки на "Стэмфорд Бридж" имеют невысокий базовый оклад с обширной шкалой бонусов.



Добавим, накануне Санчо помог "Челси" разгромить "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций (1:4), отметившись голом после своего выхода на замену. Всего Джейдон отличился 10 раз за "синих" в этом сезоне с учетом всех соревнований.