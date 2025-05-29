"Челси" согласовал покупку Лиама Делапа

Лиам Делап "Челси" согласовал приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

Лишь накануне появилась информация, что Делап сделал свой выбор в пользу "Челси", также переговорив с "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом" и "Эвертоном".

Делап решил выбрать "Челси" из-за возможности сыграть в Лиге Чемпионов и из-за персоны главного тренера Энцо Марески.

Как утверждает Sky Sports сейчас, "Челси" уже согласовал переход Делапа, выразив готовность выплатить отступные в 30 миллионов фунтов по контракту 22-летнего англичанина.

Делап получил зеленый свет для прохождения медобследования, и журналист Фабрицио Романо ожидает, что Лиам подпишет контракт с "синими" в ближайшие 24 часа.

"Манчестер Сити" решил не пользоваться своей опцией обратного выкупа Делапа, но получит 30% от суммы сделки.

Отдельно "Челси" и "Ипсвич" обсуждают переход нападающего Марка Гиу к "трактористам" на следующий сезон на правах аренды.




Метки Гиу, Делап, Ипсвич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. budanov 29.05.2025 21:08 # budanov
    Пацаны я в ладошку пукнул. Будете нюхать?

    (ответить)

  2. gidro-met 29.05.2025 21:08 # gidro-met
    Добрый вечер, господа аристократы .

    Радуемся , хлопаем в ладоши . Наблюдаем за апгрейдом

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