"Челси" согласовал покупку Лиама Делапа

"Челси" согласовал приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

Лишь накануне появилась информация, что Делап сделал свой выбор в пользу "Челси", также переговорив с "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом" и "Эвертоном".



Делап решил выбрать "Челси" из-за возможности сыграть в Лиге Чемпионов и из-за персоны главного тренера Энцо Марески.



Как утверждает Sky Sports сейчас, "Челси" уже согласовал переход Делапа, выразив готовность выплатить отступные в 30 миллионов фунтов по контракту 22-летнего англичанина.



Делап получил зеленый свет для прохождения медобследования, и журналист Фабрицио Романо ожидает, что Лиам подпишет контракт с "синими" в ближайшие 24 часа.



"Манчестер Сити" решил не пользоваться своей опцией обратного выкупа Делапа, но получит 30% от суммы сделки.



Отдельно "Челси" и "Ипсвич" обсуждают переход нападающего Марка Гиу к "трактористам" на следующий сезон на правах аренды.