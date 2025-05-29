"Тоттенхэм" готов продать Сона в Саудовскую Аравию

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" готов рассмотреть возможность продажи своего капитана Сона Хен Мина в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Сон провел в "Тоттенхэме" 10 сезонов, забив 173 гола в 454 матчах. Ранее в мае южнокорейский нападающий завоевал свой первый трофей со "шпорами", одержав победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.

Однако в июле Сону исполнится 33, а от его контракта остается только 12 месяцев, поэтому "Тоттенхэм" готов обсудить продажу игрока, если насчет того поступит заманчивое предложение.

К расставанию "Тоттенхэм" также подталкивает спад, который пережил Сон в этом сезоне, забив лишь 11 голов во всех соревнованиях.

Боссы саудовской лиги рассматривают Сона в качестве знакового приобретения и верят, что капитан "Тоттенхэма" открыт к переезду на Ближний Восток.




Метки Тоттенхэм. Сон

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 20:00

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  1. ray-black 29.05.2025 21:20 # ray-black
    Ну так то да. Все игроки рано или поздно завершают карьеру. Сонни уже вступил в эту стадию. И переезд к саудитам может позволить ему заработать на безбедную жизнь после футбола. Так что вполне возможно что он сам не будет против.

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  2. narcot 29.05.2025 20:47 # narcot
    поюзали, а теперь можно и продать))

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