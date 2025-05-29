"Тоттенхэм" готов продать Сона в Саудовскую Аравию

"Тоттенхэм" готов рассмотреть возможность продажи своего капитана Сона Хен Мина в Саудовскую Аравию грядущим летом.

Сон провел в "Тоттенхэме" 10 сезонов, забив 173 гола в 454 матчах. Ранее в мае южнокорейский нападающий завоевал свой первый трофей со "шпорами", одержав победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.



Однако в июле Сону исполнится 33, а от его контракта остается только 12 месяцев, поэтому "Тоттенхэм" готов обсудить продажу игрока, если насчет того поступит заманчивое предложение.



К расставанию "Тоттенхэм" также подталкивает спад, который пережил Сон в этом сезоне, забив лишь 11 голов во всех соревнованиях.



Боссы саудовской лиги рассматривают Сона в качестве знакового приобретения и верят, что капитан "Тоттенхэма" открыт к переезду на Ближний Восток.