Аморим: "Мы просто хотим перевернуть страницу"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда с нетерпением ожидает окончания сезона.

Проиграв финал Лиги Европы и заняв только 15-е место в Премьер-Лиге, игроки "Юнайтед" не смогли сразу уйти в отпуск, а были вынуждены отправиться в постсезонное турне по Азии.

Потерпев поражение 1:0 от сборной всех звезд АСЕАН, Аморим объяснил, что чувствует его команда после разочаровывающего сезона.

"Мы провели такой сезон, который провели. В такие моменты нам сложно даже встречать своих фанатов по всему миру, так что это сложный момент для нас".

"Мы хотим, чтобы сезон закончился, но в то же время мы хотим что-нибудь дать фанатам. Конечно, играть эти матчи сложно. Мы проводим турне, и у нас нет времени на подготовку".

"Иногда нам сложно взаимодействовать со своими фанатами и давать им все то, что они заслуживают".

"Мы просто хотим перевернуть страницу и прибавить в следующем сезоне", — цитирует Аморима Sky Sports.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 19:00

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  1. mrjingles 29.05.2025 19:06 # mrjingles
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    Ссут на манков. Даже азиаты, которые придумали команду звёзд (которых у них нет)

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