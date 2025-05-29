Аморим: "Мы просто хотим перевернуть страницу"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда с нетерпением ожидает окончания сезона.
Проиграв финал Лиги Европы и заняв только 15-е место в Премьер-Лиге, игроки "Юнайтед" не смогли сразу уйти в отпуск, а были вынуждены отправиться в постсезонное турне по Азии.
Потерпев поражение 1:0 от сборной всех звезд АСЕАН, Аморим объяснил, что чувствует его команда после разочаровывающего сезона.
"Мы провели такой сезон, который провели. В такие моменты нам сложно даже встречать своих фанатов по всему миру, так что это сложный момент для нас".
"Мы хотим, чтобы сезон закончился, но в то же время мы хотим что-нибудь дать фанатам. Конечно, играть эти матчи сложно. Мы проводим турне, и у нас нет времени на подготовку".
"Иногда нам сложно взаимодействовать со своими фанатами и давать им все то, что они заслуживают".
"Мы просто хотим перевернуть страницу и прибавить в следующем сезоне", — цитирует Аморима Sky Sports.
29.05.2025 19:00
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Ссут на манков. Даже азиаты, которые придумали команду звёзд (которых у них нет)
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