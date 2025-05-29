Аморим: "Мы просто хотим перевернуть страницу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда с нетерпением ожидает окончания сезона.

Проиграв финал Лиги Европы и заняв только 15-е место в Премьер-Лиге, игроки "Юнайтед" не смогли сразу уйти в отпуск, а были вынуждены отправиться в постсезонное турне по Азии.



Потерпев поражение 1:0 от сборной всех звезд АСЕАН, Аморим объяснил, что чувствует его команда после разочаровывающего сезона.



"Мы провели такой сезон, который провели. В такие моменты нам сложно даже встречать своих фанатов по всему миру, так что это сложный момент для нас".



"Мы хотим, чтобы сезон закончился, но в то же время мы хотим что-нибудь дать фанатам. Конечно, играть эти матчи сложно. Мы проводим турне, и у нас нет времени на подготовку".



"Иногда нам сложно взаимодействовать со своими фанатами и давать им все то, что они заслуживают".



"Мы просто хотим перевернуть страницу и прибавить в следующем сезоне", — цитирует Аморима Sky Sports.