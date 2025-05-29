Диалло показал средний палец фанатам "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло показал средний палец болельщикам своего клуба в Малайзии.

Напомним, после окончания этого сезона "Юнайтед" отправился в азиатское турне, чтобы сыграть два выставочных матча.



Первый из них — против сборной всех звезд АСЕАН накануне — "Юнайтед" проиграл со счетом 1:0, а когда "красные дьяволы" покидали свой отель в Куала-Лумпуре, Амад внезапно сделал некрасивый жест в адрес скопившихся фанатов, среди которых было немало несовершеннолетних.



Амад уверяет, что это было его реакцией на оскорбления в адрес матери. 22-летний ивуариец не жалеет о своем поступке.



"Я уважаю людей, но только не тех, кто оскорбляет мою маму... Мне не следовало реагировать таким образом, но я не жалею о том, что я сделал. Мы провели отличное время в Малайзии с хорошими людьми", — написал Диалло в социальной сети.



Добавим, "Юнайтед" завершит свое постсезонное турне матчем в Гонконге в пятницу.



