Анри хочет видеть Альвареса в нападении "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что Хулиан Альварес из испанского "Атлетико" стал бы идеальным нападающим для "канониров".

Согласно слухам, в преддверии летнего трансферного окна "Арсенал" выбирает между Беньямином Шешко из "РБ Лейпциг" и Виктором Дьекерешем из "Спортинга".



По мнению Анри, главный тренер "Арсенала" Микель Артета слишком затянул с приглашением игрока на проблемную позицию, и Тьерри больше всего нравится Альварес, только год назад сменивший "Манчестер Сити" на "Атлетико".



"Когда смотришь на травмы и пришедших игроков... Окей, он (Артета) пригласил Стерлинга, он пригласил других игроков, тогда как каждый хотел 9-го номера. У него был время пригласить 9-го номера, у него было это время".



"Я не тренер, я не знаю, что они обсуждали... Все просили о 9-м номере — за исключением моментов, когда мы побеждали. Когда мы победили "Реал", 9-й номер нам был не нужен. Но нет, он все равно нужен".



"В данную минуту одна из моих любимых "девяток" — это Хулиан Альварес. Он делает все те вещи, о которых мы говорим: прессингует, играет в одиночку, отходит назад. Он делает все, что пожелаете. Вы видели его недавний гол со штрафного?"



"Он может в одиночку удерживать мяч, он сыграл на Олимпийских играх, он сыграл на Кубке Америки. Он никогда не жаловался на усталость, хотя сыграл везде. Он мне нравится тем, как он играет. Возможно ли это? Я не знаю", — сообщил Анри в подкасте Stick to Football.