Антони: "Только МЮ знает, что случится со мной"

Вингер Антони заявил, что его будущее находится в руках "Манчестер Юнайтед".

Вторую половину этого сезона Антони провел в аренде в "Реал Бетис", не сумев предотвратить поражение испанской команды от "Челси" в финале Лиги Конференций накануне вечером (1:4).



После финала во Вроцлаве Антони признал, что счастлив в "Реал Бетис", однако 25-летний бразилец пока не знает, какие у "Юнайтед" планы в отношении его.



"Я не знаю, что случится в будущем, одному Богу известно".



"Моя работа — играть, и я делаю это хорошо. У меня возникла большая привязанность к "Бетису", ко всем здесь, но у меня есть контракт с "Манчестер Юнайтед", и я не знаю, что случится, только они (МЮ) знают".



"Теперь я отправлюсь в сборную, далее у меня будет отпуск, а затем посмотрим".



"Я очень счастлив здесь, каждый знает это. Я ложусь спать и просыпаюсь счастливым, но у меня есть контракт, и я не знаю, что случится в будущем", — сообщил Антони CBS Sports.