Де Брюйне все еще может остаться в Премьер-Лиге

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне все еще может остаться в Премьер-Лиге.

До сих пор главным претендентом на Де Брюйне, покидающего "Сити" свободным агентом, считался "Наполи", чей президент Аурелио Де Лаурентис уже подвердил контакт с Кевином.

Однако The Independent утверждает, что переговоры Де Брюйне и "Наполи" находятся не в столь продвинутой стадии, как об этом сообщала итальянская пресса, вдобавок теперь на пути к переходу Кевина к чемпионам Серию А появилось серьезное препятствие.

Это препятствие связано с неопределенностью насчет будущего главного тренера "Наполи" Антонио Конте, который может оставить клуб Де Лаурентиса ради возвращения в "Ювентус".

"Наполи" остается одним из двух наиболее вероятных направлений для Де Брюйне, наряду с "Чикаго Файр" из МЛС, однако 33-летний бельгиец еще ничего не решил и по-прежнему не исключает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.

А вот отъезд Де Брюйне в Саудовскую Аравию выглядит маловероятным. Кевин не думает, что там его молодой семье было бы комфортно.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 14:00

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  1. blueswin 29.05.2025 14:25 # blueswin
    очень пригодился бы его опыт в ЛЧ для молодых ребят, посмотрите на Интер, если бы не игроки 33-36 лет, вряд ли они добрались бы до финала

    тем более бесплатно, пример с Тьяго Сильвой показательный

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