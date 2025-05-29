Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне все еще может остаться в Премьер-Лиге.

До сих пор главным претендентом на Де Брюйне, покидающего "Сити" свободным агентом, считался "Наполи", чей президент Аурелио Де Лаурентис уже подвердил контакт с Кевином.



Однако The Independent утверждает, что переговоры Де Брюйне и "Наполи" находятся не в столь продвинутой стадии, как об этом сообщала итальянская пресса, вдобавок теперь на пути к переходу Кевина к чемпионам Серию А появилось серьезное препятствие.



Это препятствие связано с неопределенностью насчет будущего главного тренера "Наполи" Антонио Конте, который может оставить клуб Де Лаурентиса ради возвращения в "Ювентус".



"Наполи" остается одним из двух наиболее вероятных направлений для Де Брюйне, наряду с "Чикаго Файр" из МЛС, однако 33-летний бельгиец еще ничего не решил и по-прежнему не исключает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.



А вот отъезд Де Брюйне в Саудовскую Аравию выглядит маловероятным. Кевин не думает, что там его молодой семье было бы комфортно.