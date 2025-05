Светская хроника за четверг

"Реал" может обойти "Ливерпуль" в борьбе за Флориана Вирца. "Кристал Пэлас" сделал предложение Криштиану Роналду. Маркус Рэшфорд договаривается с "Барселоной". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Реал" все еще может перехватить атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца, о покупке которого договаривается "Ливерпуль". (AS)



Нападающий Коди Гакпо готов уйти из "Ливерпуля" только в три клуба, включая "Баварию". (Sky Sport Germany)



Защитник "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба стал целью для "Ливерпуля". (TEAMtalk)



Защитник "Борнмута" Милош Керкез уже согласился на переход в "Ливерпуль". (Fabrizio Romano)



"Арсенал" сражается за вингера Лероя Сане, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона. (The Times)



Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил предложение от "Кристал Пэлас". (Jorge Nicola)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вингере "Пэлас" Эберечи Эзе. (ESPN)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд провел встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку. (Sport)



"Юнайтед" хочет вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо, даже заручившись услугами Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона". (Givemesport)



Новый главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг хочет приобрести защитника "Вест Хэма" Найефа Агерда. (Sky Sport Germany)



Голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсия выбирает между "Барселоной" и "Ньюкаслом". (Relevo)



Другое



Сразу трое ассистентов главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы покидают клуб летом. (The Athletic)



Бывший голкипер "Юнайтед" Ли Грант был назначен главным тренером "Хаддерсфилда" из Лиги Один. (BBC)



"Юнайтед" проиграл товарищеский матч в Малайзии и был освистан фанатами. (The Sun)



В Малайзии вингеру "Юнайтед" Амаду Диалло пришлось попросить местного жителя оплатить ему аренду электросамоката. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд покидает роль эксперта TNT Sports. (talkSPORT)



Перед финалом Лиги Конференций во Вроцлаве фанаты "Челси" и "Реал Бетис" устроили драку с метанием бутылок и дымовых шашек. (The Sun)



"Олд Траффорд" получил "двойку" в качестве рейтинга пищевой гигиены. Сразу в нескольких местах на стадионе "Юнайтед" были обнаружены следы мышей. (The Athletic)