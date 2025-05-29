Светская хроника за четверг

Светская хроника "Реал" может обойти "Ливерпуль" в борьбе за Флориана Вирца. "Кристал Пэлас" сделал предложение Криштиану Роналду. Маркус Рэшфорд договаривается с "Барселоной". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Реал" все еще может перехватить атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца, о покупке которого договаривается "Ливерпуль". (AS)

Нападающий Коди Гакпо готов уйти из "Ливерпуля" только в три клуба, включая "Баварию". (Sky Sport Germany)

Защитник "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба стал целью для "Ливерпуля". (TEAMtalk)

Защитник "Борнмута" Милош Керкез уже согласился на переход в "Ливерпуль". (Fabrizio Romano)

"Арсенал" сражается за вингера Лероя Сане, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона. (The Times)

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил предложение от "Кристал Пэлас". (Jorge Nicola)

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вингере "Пэлас" Эберечи Эзе. (ESPN)

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд провел встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку. (Sport)

"Юнайтед" хочет вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо, даже заручившись услугами Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона". (Givemesport)

Новый главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг хочет приобрести защитника "Вест Хэма" Найефа Агерда. (Sky Sport Germany)

Голкипер "Эспаньола" Жоан Гарсия выбирает между "Барселоной" и "Ньюкаслом". (Relevo)

Другое

Сразу трое ассистентов главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы покидают клуб летом. (The Athletic)

Бывший голкипер "Юнайтед" Ли Грант был назначен главным тренером "Хаддерсфилда" из Лиги Один. (BBC)

"Юнайтед" проиграл товарищеский матч в Малайзии и был освистан фанатами. (The Sun)

В Малайзии вингеру "Юнайтед" Амаду Диалло пришлось попросить местного жителя оплатить ему аренду электросамоката. (The Sun)

Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд покидает роль эксперта TNT Sports. (talkSPORT)

Перед финалом Лиги Конференций во Вроцлаве фанаты "Челси" и "Реал Бетис" устроили драку с метанием бутылок и дымовых шашек. (The Sun)

"Олд Траффорд" получил "двойку" в качестве рейтинга пищевой гигиены. Сразу в нескольких местах на стадионе "Юнайтед" были обнаружены следы мышей. (The Athletic)




Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1810

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Последние комментарии:




  1. narcot 29.05.2025 14:22 # narcot
    русня - пидоры))))


    Источник ВЧК-ОГПУ рассказал подробности подрыва ветерана СВО, ставшего первым заместителем мэра Ставрополя Заура Гурциева. Установлено, что Заур Гурциев познакомился с Никитой Пеньковым на одном из ресурсов для гей-знакомств.

    В ходе следствия обнаружена откровенная переписка, где они отправляли друг другу обнаженные фотографии и т.д.. Замглавы города уже приглашал своего нового знакомого для совместного времяпровождения, но всякий раз встречу приходилось отменять, из-за командировок Гурциева. До минувшей ночи.

    О месте встречи Заур Гурциев и Никита Пеньков договорились заранее. Как только они сблизились, произошел взрыв. По предварительным данным, СВУ было в нательной сумке Никиты Пенькова. Внутри бомбы были поражающие элементы — шарики для пневматического оружия.

    Пенькова, судя по предварительным данным, неизвестные наняли для сбора компромата на Гурциева и снабдили "спецтехникой", которая передает "картинку". В спецтехнику было вмонтировано СВУ.

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  2. vagifspurs 29.05.2025 14:20 # vagifspurs
    Сколько евро трофеев у арсенала напомните плиз

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  3. forester-ibe 29.05.2025 14:09 # forester-ibe
    28.05.2025 23:22 #
    bembo

    да завали ты свое чуепутал, далбаеб)))

    кому не похуй на лигу конференций ахахахха чисто слили потому что и не нужен был так то)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115080/?c=1#c8057814

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  4. closer 29.05.2025 14:07 # closer
    Как был МЮ клубом-притоном до САФА, в родную гавань он возвратился, после него
    Эффективные менеджеры уже отбросили клуб на 12+ лет от остальных,
    Ещё такие же провальные трансферы, как в последние 16 лет, и клуб уйдёт за бесценок

    (ответить)

  5. kukuruzko 29.05.2025 14:01 # kukuruzko
    Бонни Блю Императрица!!!

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  6. narcot 29.05.2025 13:49 # narcot
    Илона Маска попросили с вещами на выход из Белого дома, не долго продлилась карьера бизнесмена на госслужбе. Также федеральный суд заблокировал все пошлины Трампа против Мексики, Канады, ЕС и Китая, посчитав, что президент США превысил полномочия.


    хуесосы, доказывавшие мне, что суд ничего не сделает, ебальники к осмотру

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  7. largo-winch 29.05.2025 13:47 # largo-winch
    Актриса для взрослых Бонни Блю, пришла на трибуну, чтобы отсосать фанатам "Челси" и сделать шок-контент... однако, её не хитрый замысел сразу просекла охрана и выгнала со стадиона...

    Эхехехеххе ну что за кончалыги )))

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  8. bembo 29.05.2025 13:40 # bembo
    а вы знаете, что нам особо не придется скучать по грандсламси? Уже через 2 недели на ваших экранах!

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  9. gameboy 29.05.2025 13:33 # gameboy
    Отпишитесь ниже те кто молятся на Артету, мне просто интересно о чем пиздит Астер..

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  10. skydreams 29.05.2025 13:32 # skydreams
    Кампьонес
    Кампьонес
    ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!

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  11. narcot 29.05.2025 13:32 # narcot
    оруууууууууууу


    Ставрополе убит бывший военный и участник программы «Время героев», руководивший воздушной операцией по захвату Мариуполя. В подрыве подозревают его знакомого, которого могли «использовать втемную»

    В Ставрополе при взрыве погиб ветеран войны в Украине и участник президентской программы «Время героев» Заур Гурциев, руководивший воздушной частью операции российских войск по захвату Мариуполя. Взрыв произошел, когда Гурциев встретился во дворе жилого дома с другим мужчиной, подошедшим к нему (он погиб на месте). Телеграм-канал «База» утверждает, что им был 29-летний местный житель Никита Пеньков — и именно на нем было размещено взрывное устройство. При этом, как пишет «База», Пенькова могли «использовать втемную» — при обыске взрывчатки в его квартире не нашли. СК возбудил уголовное дело и не исключает теракта. Рассказываем подробнее, что известно о гибели Гурциева.

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  12. hachidlo 29.05.2025 13:29 # hachidlo
    Вообще, как мерзкий мигрант Степан, релоцировавший в Казахстан, покинул фупел, стало даже бессмысленно стебаться над скамом. Просто понимаешь, что скам уже давно стал аналогом старого миллиардера, у которого уже импотенция, но он всё пытается на свои грязные бумажки скупить себе молодых чик, чтобы доказать, что он всё ещё молод.
    Хотя...скам уже и на миллиардера не тянет.

    А ради недочурочки или челочки, которая и так получает тумаков от венесуэльцев, даже не хочется напрягаться.

    Толи дело Исламопуль, кишащий ватниками, танцующими гачибази перед своими дагоченскими хозяевами, делающими намаз и занюх братского анис хадж-маджи, в перерывах между просмотром матчей Щолсей.

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  13. bembo 29.05.2025 13:27 # bembo
    Челси ЛК
    Шпоры ЛЕ
    Женский АРсенал ЛЧ
    Арсенал....
    АХАХАХХАААААА

    Источник: https://fapl.ru/posts/115092/?c=1#c8058173

    (ответить)

  14. bembo 29.05.2025 13:22 # bembo
    нахуя менять главную блять??????????

    (ответить)

  15. hachidlo 29.05.2025 13:18 # hachidlo
    Сегодня, в новый день, мы входим в новую эпоху футбола, где существует Гранд Слэм команда, выигравшая все турниры УЕФА. Футбол делится на время до этого момента и после.

    ГрандСлэмси!


    з.ы. Еврокубки за последние пять лет:

    Щолси - 3
    Сити - 2
    Тоттенхем - 1
    ВэстХэм - 1


    пропасть




    залупуль - 0

    Источник: https://fapl.ru/posts/115092/?c=1#c8058149

    (ответить)

  16. khrushchev-ynwa 29.05.2025 13:10 # khrushchev-ynwa
    Челси не борется за АПЛ. Понятно вам?


    29.05.2025 10:03 #
    division

    Арсенал борется но не выигрывает. Челси борется и выигрывает. Разницу понимаешь?
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115092/?c=1#c8058067

    (ответить)

  17. khrushchev-ynwa 29.05.2025 13:09 # khrushchev-ynwa
    Все боремся за лигу конференций. Поняли меня?


    29.05.2025 10:03 #
    division

    Арсенал борется но не выигрывает. Челси борется и выигрывает. Разницу понимаешь?
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/115092/?c=1#c8058067

    (ответить)

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