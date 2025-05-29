Беррада обещает, что МЮ будет амбициозным на трансферном рынке

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада пообещал, что его клуб продемонстрирует свои амбиции на трансферном рынке.

На прошлой неделе "Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" в финале Лиги Европы и остался без путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон, однако Беррада уверяет, что это не застало его клуб врасплох.



По словам Беррада, "Юнайтед" был готов к любому исходу сезона. Омар и его соратники знают, что нужно изменить грядущим летом.



"Я не могу раскрывать подробности, но могу сказать, что мы строим планы уже несколько месяцев. Мы были готовы ко всем возможным сценариям, поэтому сейчас мы знаем, что нам нужно делать".



"У нас есть очень ясное представление того, где нам нужно инвестировать для улучшения состава, и Джейсон (Уилкокс, технический директор), его команда и Рубен (Аморим) обсуждают это уже много месяцев".



"Теперь вопрос в реализации этого плана и в том, чтобы сделать это благоразумно, но в то же время амбициозно", — сообщил Беррада MUTV.