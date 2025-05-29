"РБ Лейпциг" просит за Шешко 92.5 млн. фунтов

Немецкий "РБ Лейпциг" установил цену в 110 миллионов евро (92.5 млн. фунтов) за своего нападающего Беньямина Шешко, который интересен грандам Премьер-Лиги.

Согласно слухам, именно Шешко является приоритетным вариантом для главного тренера "Арсенала" Микеля Ареты среди нападающих, учитывая то, что "Ньюкасл" исключает продажу Александера Исака.



Также интерес к 21-летнему словенцу, забившему 13 голов в этом сезоне Бундеслиги, приписывают "Челси", который ищет усиление под Лигу Чемпионов.



Однако переговоры с "РБ Лейпциг" обещают быть непростыми, потому что немецкий клуб установил за Шешко внушительную цену в 92.5 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.



Шешко имеет контракт до 2029 года, поэтому "РБ Лейпциг" готов рассмотреть возможность продажи Беньямина только по справедливой рыночной цене.