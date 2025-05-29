"РБ Лейпциг" просит за Шешко 92.5 млн. фунтов

Беньямин Шешко Немецкий "РБ Лейпциг" установил цену в 110 миллионов евро (92.5 млн. фунтов) за своего нападающего Беньямина Шешко, который интересен грандам Премьер-Лиги.

Согласно слухам, именно Шешко является приоритетным вариантом для главного тренера "Арсенала" Микеля Ареты среди нападающих, учитывая то, что "Ньюкасл" исключает продажу Александера Исака.

Также интерес к 21-летнему словенцу, забившему 13 голов в этом сезоне Бундеслиги, приписывают "Челси", который ищет усиление под Лигу Чемпионов.

Однако переговоры с "РБ Лейпциг" обещают быть непростыми, потому что немецкий клуб установил за Шешко внушительную цену в 92.5 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.

Шешко имеет контракт до 2029 года, поэтому "РБ Лейпциг" готов рассмотреть возможность продажи Беньямина только по справедливой рыночной цене.




Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 871

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 29.05.2025 11:44 # kukuruzko
    покруче мудрика развод этот шешКО

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  2. akado 29.05.2025 10:56 # akado
    Дьокереш за 60 вроде доступен, смысл в Шешко?

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  3. lovrentiy 29.05.2025 10:50 # lovrentiy
    13 голов?
    Нуньес 2

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  4. wengerrrro 29.05.2025 10:36 # wengerrrro
    13 голов за сезон - 92 млн?
    так только пенсов разводить могут, и манков еще.

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  5. division 29.05.2025 10:22 # division
    Будет орево если нового Вернера пихнут Арсеналу за эту цену. Развод покруче Пепе

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  6. arsenverim 29.05.2025 10:01 # arsenverim
    С каждым слухом 10 млн к его ценнику добавляют))

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