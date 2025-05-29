"РБ Лейпциг" просит за Шешко 92.5 млн. фунтов
Немецкий "РБ Лейпциг" установил цену в 110 миллионов евро (92.5 млн. фунтов) за своего нападающего Беньямина Шешко, который интересен грандам Премьер-Лиги.
Согласно слухам, именно Шешко является приоритетным вариантом для главного тренера "Арсенала" Микеля Ареты среди нападающих, учитывая то, что "Ньюкасл" исключает продажу Александера Исака.
Также интерес к 21-летнему словенцу, забившему 13 голов в этом сезоне Бундеслиги, приписывают "Челси", который ищет усиление под Лигу Чемпионов.
Однако переговоры с "РБ Лейпциг" обещают быть непростыми, потому что немецкий клуб установил за Шешко внушительную цену в 92.5 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.
Шешко имеет контракт до 2029 года, поэтому "РБ Лейпциг" готов рассмотреть возможность продажи Беньямина только по справедливой рыночной цене.
29.05.2025 10:00
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Последние комментарии:
покруче мудрика развод этот шешКО
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Дьокереш за 60 вроде доступен, смысл в Шешко?
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13 голов?
Нуньес 2
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13 голов за сезон - 92 млн?
так только пенсов разводить могут, и манков еще.
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Будет орево если нового Вернера пихнут Арсеналу за эту цену. Развод покруче Пепе
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С каждым слухом 10 млн к его ценнику добавляют))
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